Посещаемость музеев Петербурга выросла втрое и достигла 30 млн в год

Санкт-Петербург вновь доказал свое звание культурной столицы. Как сообщает Петростат, начиная с 2020 года количество людей, посетивших музеи города, увеличилось в три раза и теперь составляет 30 миллионов человек ежегодно. Причиной такого рывка стали возобновление турпотока и повысившийся интерес к выставочным проектам.

Общий музейный фонд Северной столицы оценивается в огромную цифру — 13,7 миллиона экземпляров. Из всех музеев города две трети подчиняются Министерству культуры, а остальная треть представляет собой частные собрания или учреждения других ведомств.

Ленинградская область тоже показала отличную динамику. В 47-м регионе посещаемость музеев взлетела в 2,5 раза, дойдя до отметки в 2,3 миллиона человек. Фонды области насчитывают 732 тысячи предметов, а в 2024 году там провели 454 выставки. Однако по количеству выставок (около двух тысяч в год) Петербург остается недосягаемым лидером.

