Психрасстройства стали самой распространенной причиной ухудшения здоровья

Исследование в журнале Lancet охватило 204 страны. В мире насчитывается около 1,2 миллиарда человек с психическими расстройствами, что почти вдвое больше, чем 30 лет назад.

Психические расстройства стали самой распространенной причиной ухудшения здоровья, обогнав сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в журнале Lancet. Работа охватила 204 страны и стала крупнейшим исследованием такого типа за все время наблюдений.

Согласно данным ученых, сейчас в мире насчитывается около 1,2 миллиарда человек с психическими расстройствами — почти в два раза больше, чем три десятилетия назад. Наиболее уязвимыми к подобным проблемам оказались женщины, а также подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет.

Среди наиболее распространенных диагнозов лидируют тревожные расстройства. По сравнению с 2019 годом число таких случаев выросло почти наполовину. Серьезный рост также показала тяжелая депрессия — количество диагностированных эпизодов увеличилось на 24 процента. Авторы исследования связывают резкий скачок с последствиями пандемии COVID-19, после которой показатели начали расти особенно быстро.

При этом специалисты отмечают серьезную проблему с доступностью помощи. По их данным, минимально достаточное лечение получают лишь около 9 процентов пациентов с тяжелой депрессией.

