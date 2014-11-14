Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в петербургской школе рассказала о развитии образования в городе

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №619 Анна Агейченко в беседе с "Петербургским дневником" прокомментировала темпы развития образовательной сферы в Санкт-Петербурге, отметив, что вопросы строительства школ и обновления инфраструктуры становятся особенно актуальными по мере роста города и увеличения числа детей.

Она подчеркнула, что город активно вводит новые социальные объекты одновременно со строительством жилых кварталов, а также реализует программу по обновлению образовательных учреждений. В рамках этой программы была проведена полная реновация шести школ и двух колледжей, построенных в советский период. По словам Агейченко, современное петербургское образование полностью удовлетворяет потребности детей и их родителей, а также формирует необходимые кадры для общества. Она также отметила успехи выпускников своей школы, которые, по её мнению, являются эталоном петербургского образования, сохраняющего традиции.

Агейченко акцентировала внимание на важности дополнительного образования, указав, что более 90% детей в городе занимаются в кружках и секциях бесплатно. Она добавила, что большинство детей участвуют в различных направлениях, включая спорт и IT, что позволяет им находить себя и развиваться в комфортной школьной среде.

Кроме того, в сфере образования Санкт-Петербурга особое внимание уделяется фундаментальной естественно-научной подготовке. В 2025 году количество детей, выбравших профильную математику на ЕГЭ, превысило 61%. В школе №619 функционируют три инженерных класса, где с младших классов формируется инженерное мышление. Агейченко отметила, что с пятого класса дети изучают геометрию, информатику и основы программирования, и спрос на такое образование очень высок.

Она также рассказала о том, что школьное пространство становится основой для развития практических навыков, благодаря наличию лабораторий и современного оборудования для проведения увлекательных экспериментов. В школе работают лаборатории "АрктикЛаб" и "ГЛОБЛаб", которые позволяют детям заниматься настоящей наукой и открывать новые горизонты благодаря выигранным грантам.

