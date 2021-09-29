Пасхальное яйцо как оберег: в Российском этнографическом музее раскрывают тайны старинных обрядов

Сталкивая два яйца, наши предки символически соревновались в жизненной силе. Именно такие традиции — с глубоким смыслом и размахом — возрождают в Российском этнографическом музее. До 18 апреля здесь проходит программа "Все краски Пасхи".

"Яйцо — это начало жизни": в Российском этнографическом музее до 18 апреля проходит программа "Все краски Пасхи". Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, народные гуляния и концерт. Сотрудники музея рассказали, какой глубокий смысл вкладывали в пасхальные обряды наши предки.

Нередко приходили с пасхальным яйцом во двор к скотине, и яичко катали по спине коровы и говорили, чтобы она была круглая, такая, как яичко. Это тоже желание, в том числе и плодородия, потому что считалось, что начинался сезон летний, животные выгуливали, на улице, чтобы оно не потерялось, чтобы оно сохранилось, чтобы его не загрызли волки. Очень часто в народной традиции и вообще в храмах стояли рядом со священником вот такие емкости, в которых находились яйца, и он дарил яичко, соответственно, и обменивались с прихожанином. И опять-таки здесь придавалось особое значение этому яйцу, которое давал священник. Ему придавали тоже очень большое значение, тоже хранили очень часто около иконы. И считалось, что оно может и защитить от пожаров, и принести удачу жизни, дому, собственно говоря, той семье, которая здесь проживает. Татьяна Зимина, научный сотрудник отдела этнографии русского народа

А ещё пасхальное яйцо было главным предметом для весёлых игр, в которых символически сталкивались жизнь и смерть.

Христос своим воскрешением показал вечную силу души. Считается, что именно с этого момента люди поверили, что душа вечная, даже после смерти она бессмертна. И развлечение, битва, когда сталкивают два яйца, это тоже символ борьбы жизни и смерти. В яйце ведь заключена сила. Из яйца вылупляется курица, поэтому яйцо - это сосредоточение таких жизненных сил, очень витальный образ. И, конечно, люди соревнуются, ударяясь, у кого это яйцо крепче, у кого оно больше наполнено жизненной энергией, жизненной силой, то это и принесёт человеку в этом году, например, больше здоровья, больше крепости тела и духа. Анастасия Астапова, музейный педагог-экскурсовод

Узнать об этих поверьях и самим стать участниками старинных забав можно на экскурсиях и мастер-классах музея. Для юных посетителей от 5 до 11 лет проходят игровые экскурсии "Дорого яичко ко Христову дню". Ребята узнают, как в старину готовились к празднику, и смогут сами покатать яйца. На экскурсии для всей семьи "Традиционные праздники и обряды русского народа" расскажут о Масленице, Троице, Рождестве и Пасхе.

Кульминация программы — 18 апреля: выступление фольклорного ансамбля, игры, песни, мастер-классы. Вишенкой станет концерт "Весенняя радость" с произведениями Рубинштейна, Шостаковича, Крейцера и Шопена в исполнении юных музыкантов. Пасха в музее — это не просто экскурсия, а живое прикосновение к истокам, где каждый, от мала до велика, находит что-то своё.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV