Во вторник в Ленобласти ожидаются грозы, ливни и град при жаре до +28 градусов

Ветер южных направлений подует со скоростью 5–10 м/с, однако при грозе его порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Во вторник, 9 июня, на территории Ленинградской области прогнозируется нестабильная погода. По данным ГУ МЧС России по региону, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, ливни и даже град.

Температурный фон останется высоким: ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов. На западе области будет немного прохладнее (около +20 градусов из-за облачности и осадков).

Атмосферное давление будет понижаться. Ветер южных направлений подует со скоростью 5–10 м/с, однако при грозе его порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что по-летнему тёплая и солнечная погода установится в Петербурге 8 июня.

Фото: Piter.TV