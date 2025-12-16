По-летнему тёплая и солнечная погода установится в Петербурге 8 июня

Атмосферное давление начнёт понижаться и зафиксируется на отметке 761 мм рт. ст., что считается нормой для региона.

В атмосфере над Северной столицей сегодня сформируется гребень антициклона, смещающийся с запада. Благодаря этому в городе и области будет преобладать переменная облачность, а осадков не ожидается вовсе. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до комфортных +23…+25 градусов в самом Петербурге и до +21…+26 градусов по Ленинградской области, что на 3–4 градуса выше климатической нормы. Северо-западный ветер будет слабым, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление начнёт понижаться и зафиксируется на отметке 761 мм рт. ст., что считается нормой для региона.

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Фото: Piter.TV