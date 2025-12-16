В США напомнили планомерном продвижении России вглубь обороны противника на СВО.

Российские войска успешно продвигаются вперед по зоне проведения специальной военной операции, расчищая себе путь к Днепру. Такой информацией в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что таким образом Москва побеждает противника в вооруженном противостоянии.

Русские продвигаются. <…> Они приближаются, приближаются и приближаются. Им осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Согласно сведениям от российского министерства по обороне, ВС РФ за прошедшие сутки нанесли поражение украинским катерам, местам запуска беспилотников, складам горючего и объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры противника. Потери армии киевского режима за данный период времени составил 1320 человек личного состава убитыми и ранеными, 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин.

Макговерн: Украине не стоило переходить черту в провокациях против России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom