Эксперты ADAC развенчали 4 мифа о спасении авто под водой

Специалисты немецкого клуба ADAC провели серию испытаний и выяснили, какие действия действительно помогают выбраться из машины, уходящей под воду. Оказалось, что привычные советы часто бесполезны, а некоторые даже смертельно опасны.

Ситуации, когда автомобиль оказывается в воде, случаются редко, однако их исход нередко бывает трагическим. В России из‑за учащения экстремальных погодных явлений и аварий такой риск перестал быть чисто теоретическим. Недавние тесты, результаты которых изучил 110km.ru, показали: большинство распространённых рекомендаций не работают, а часть из них несёт прямую угрозу.

Эксперты ADAC смоделировали четыре реальных сценария. В первом испытании новый электромобиль Citroën с заряженной батареей погрузили в воду. Стеклоподъёмники функционировали даже на глубине — водитель покинул салон через окно за 57 секунд. Спустя две минуты вода стремительно заполнила interior, а через полминуты машина полностью затонула. Электропитание сохранялось, но температура блока предохранителей резко подскочила, что вызвало автоматическое отключение аккумулятора. Высоковольтная часть опасности не проявила.

Второй эксперимент провели на старом Seat с двигателем внутреннего сгорания, где окна не открывались. Водитель дождался выравнивания давления воды внутри и снаружи. Открыть дверь удалось лишь через 4 минуты 36 секунд, причём более полутора минут человек провёл с головой под водой. Такой способ сопряжён с огромным риском и требует нечеловеческих усилий.

Третий тест доказал: разбить боковое стекло без специального инструмента почти невозможно, особенно если оно двойное. Ни зонт, ни подголовник, ни обычный аварийный молоток не справились. Только мощный пружинный стеклобой пробил заднее одинарное стекло, но и тогда выбраться наружу оказалось сложно.

Четвёртый сценарий касался эвакуации ребёнка из автокресла. Водителю пришлось быстро перебраться на задний ряд, освободить манекен, разбить стекло и выбраться с ним. Успех пришёл лишь благодаря отличной физподготовке и навыкам спасателя — для обычного человека такая задача непосильна.

Главный совет экспертов: не терять ни секунды. Сразу после падения в воду надо отстегнуть ремень, опустить окно и покинуть машину. Если стекло не открывается, используйте аварийный молоток или стеклобой, нанося удар в угол. Двойные стёкла практически не поддаются разрушению, поэтому заранее узнайте, где в вашем авто находятся одинарные — чаще всего это заднее окно. Ждать, когда давление сравняется и дверь откроется, смертельно опасно: времени на спасение почти не остаётся, а под водой высок риск потерять сознание.

Специалисты рекомендуют держать аварийный молоток и ремнерез в легкодоступном месте, а не в бардачке или багажнике. Полезно мысленно проиграть возможную ситуацию — даже простая тренировка выхода через окно на суше помогает сохранить самообладание. Полное затопление автомобиля занимает 3–4 минуты, а у водителя есть не больше минуты после попадания в воду. Электрические стеклоподъёмники могут отказать в любой момент, поэтому действовать надо максимально быстро.

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Фото: Magnific