В Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция Петербурга привлекла к ответственности пассажира самолета, который закурил на борту воздушного судна. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 8 июня.

В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на стоянку к авиалайнеру. Было установлено, что 43-летний мужчина, летевший из Минеральных Вод, покурил электронную сигарету в туалетной кабине. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: закуривший в самолете из Москвы в Петербург привлечен к административной ответственности по той же статье. Мужчину 26 лет задержали в Пулково.

Фото: Piter.TV