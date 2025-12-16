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В Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод
Сегодня, 14:57
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В Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод

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В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция Петербурга привлекла к ответственности пассажира самолета, который закурил на борту воздушного судна. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 8 июня. 

В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на стоянку к авиалайнеру. Было установлено, что 43-летний мужчина, летевший из Минеральных Вод, покурил электронную сигарету в туалетной кабине. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: закуривший в самолете из Москвы в Петербург привлечен к административной ответственности по той же статье. Мужчину 26 лет задержали в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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