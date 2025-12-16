Эксперт объяснил, как государство пытается убрать страх творцов перед цензурой

Пресс-служба проекта "Яркие краски креативных индустрий" (ЯККИ) рассказала о том, чего сейчас боятся работники творческих процессий и как цензура вернулась в Россию.

"Это не цензура, а линейки". Эксперт проекта "Яркие краски креативных индустрий (ЯККИ)" Сергей Пархоменко рассказал о том, почему страх творцов перед оценкой мешает диалогу с обществом. По его словам, сейчас на фоне пятикратного роста (а по некоторым источникам - десятикратного) числа культурных проектов в стране в творческой среде всё громче звучат разговоры о возвращении цензуры. Специалист задался вопрос о том, действительно ли государственное финансирование ставит художника в некий вакуум.

Парадокс роста: чем больше поддержки, тем громче разговоры о цензуре

В ЯККИ отмечают, что творчество — это всегда диалог художника, писателя или сценариста со своей аудиторией. В таком диалоге креатору важно выразить себя, но большинству не менее важно быть услышанными. Это говорит о том, что общество выступает одновременно и вдохновителем, и потребителем трудов. В последние годы можно говорить и о такой новоприобретенной роли, как инвестор, так как именно от лица граждан государство выделяет бюджеты на постановку спектакля, съемку фильма, издание книги, проведение фестиваля или создание краеведческого музея.

Коммуникация со зрителем: от ответственности до неверно выбранного приема

По словам Сергея Пархоменко, цензура пугает российских творцов в первую очередь риском попасть в вакуум и не иметь возможность высказывать свои идеи. При этом современная культура — это всегда коммуникация со зрителем, так как у нее есть отправитель, есть "язык" (театр / кино / музей), канал, аудитория и конкретный результат. Оценку ценностного влияния можно начать с того момента, когда получен ответ на вопрос о том, увидела ли аудиторию проект и связала ли его с заявленной ценностью. Проблема заключается в том, что сам автор далеко не всегда до конца понимает, к какому выводу он хочет привести зрителя и какова цель его высказывания. Финансирование, которое сегодня получают авторы, включая частные фонды, меценатов и государство, резко расширяет горизонт воздействия творчества. Оно дает автору возможность вести разговор с массовой аудиторией, поэтому он не может отделать отговорами в духе "меня не так поняли". В качестве примера можно привести режиссера, снимающего документальный фильм о подвиге российских военных.

Его идея — показать реальных людей, но в погоне за эмоциями он использует крупные планы детских слез. Эффект от такого неверно выбранного приема оказывается для него неожиданным: зрители глубоко тронуты горем и сочувствием, но совершенно не проникаются мыслями о том, почему и для чего совершен подвиг. Вместо патриотизма фильм становится поводом для отвращения по отношению к государству. Сергей Пархоменко, эксперт

По мнению специалистов, общение автора с массовым зрителей накладывает на автора огромную ответственность в виде импульса, способного изменить движение общества. Также автор должен поставить перед собой конкретную конечную цель, под которую он просит бюджет у мецената. А попытку измерить эффект проекта многие творцы зачастую называют цензурой.

Что не так со старым подходом: почему эмоции можно и нужно измерять

Главный аргумент противников оценки — субъективизм. Долгое время российском обществе было принято считать, что эмоции и смыслы измерить невозможно. Однако на сегодняшний день проводится масштабная работа по формированию внутри страны системы оценки социокультурных проектов. В такой процесс вовлечены социологи, эксперты по коммуникациям и профильные специалисты. Одной их ключевых задач остается исключение субъективизма и предложение ряда метрик.

Проект, о котором идет речь, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Он стартовал с международного исследования. Изучив опыт разных стран, эксперты пришли к выводу: готового набора метрик в открытом доступе нет нигде. Возможно, российский проект станет первым. Пресс-служба проекта "Яркие краски креативных индустрий" (ЯККИ)

Известно, что участникам проекта предстоит решить задачу, которая кажется невыполнимой. Им предложили найти способ измерить то, что казалось бы измерить невозможно. Например, как понять, достиг ли своих целей концерт П.И. Чайковского? Речь идет о том, что классическая музыка рождает в голове у зрителей определенные смыслы, возрождает воспоминания и пробуждает чувства. При добавлении таких факторов как атмосфера зала, обстановка и настроение, получается то, что концерт может привести к определенному результату. Похожий вопрос встал у аналитиков при оценке серии музыкальных мероприятий, спектаклей и представлений, объединенных проектом "Панорама современной музыки Сибири". Для понимания реакции аудитории на них, у а зрителей брались интервью до начала и после окончания события. Через вопросы о впечатлениях и ценностях исследователи оценили изменения в отношении людей.

Метрики вместо цензуры: как оценка освобождает творца

Эксперты задались вопросом о том, почему создание системы метрик пугает работников креативных индустрий? Перспектива попасть в фокус оценщика требует от автора взять на себя ответственность. Если автор ставит перед собой цель выразить себя, то он волен делать это в любой не противоречащей закону форме и не оглядываться ни на кого. Однако, в том случвае, если он рассчитывает на гранты, то вполне оправданным является то, что, помимо самореализации, он должен служить обществу. В таком сценарии его работа будет содержать в себе смыслы, защищающие интересы граждан. В ходе создания системы оценки творческих проектов проходит множество встреч и образовательных семинаров. Авторы, которые принимают в них участие, быстро развеивают свои опасения о рисках со стороны цензуры. Эксперты говорят о том, что фокус измерений никак не направлен на фильтрацию проблематики или творческой составляющей: хода сюжета, характера героя, художественных приемов. Особое внимание уделяется разнообразию инструментов. Так как в роли грантополучателей выступают руководители театров, продюсеры, авторы текстов, директора музыкальных школ, художники, поэты, то они должны уже на этапе подачи заявки понимать, что выбранные ценности — не формальность, а реальные смыслы, которые важно донести до массовой аудитории.

Некоторые опасаются, что, когда придет время оценивать, какие из заложенных идей были поняты, организаторы не смогут из набора метрик и параметров выбрать те, которые соответствует их формату творчества. Чтобы предотвратить эту проблему, важно, чтобы в проекте приняло участие как можно больше разнообразных творческих коллективов. Пресс-служба проекта "Яркие краски креативных индустрий" (ЯККИ)

Одним из примеров можно назвать инициативу "Орёл — литературная столица России", поддержанная Президентским фондом культурных инициатив. В рамках такой работы на стенах домов появилось полтора десятка муралов (художественных рисунков), посвященных знаменитым литераторам, связанным с историей города. Специалисты оценили охват всего визуального пространства, с которым ежедневно встречаются жители, а также его смысловое наполнение. Далее они посчитали, какую долю внимания среди населения новые муралы отвоевали у рекламы и граффити. Основным выводом стало то, что даже небольшое количество осмысленных художественных объектов способно изменить баланс в пользу культуры.

В ЯККИ заметили, что главное, что дают новые метрики, — защищают от случайных обид. Если ранее творец боялся того, что какой-то его прием или шутка вызовет скандал, то сейчас на этот случай существуют четские правила. Теперь, если художник приведет зрителя к доброй и понятной цели, то никто не будет придераться к деталям выполнения проекта.

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Фото: Piter.tv