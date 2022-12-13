Белый дом отказался пояснять причины проверки налоговым ведомством журналиста Таибби

Джон Кирби не смог ответить на вопрос журналистов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказалась 29 марта пояснить прессе причины проверки сотрудниками Службы внутренних доходов (СВД) США журналиста Мэтта Таибби, который публикует декабря 2022 года документы о фактической цензуре в интернете, которую устраивает администрация Вашингтона и местные технологические медиагиганты. В рамках регулярного брифинга со СМИ оординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что не может ответить на вопрос.

Боюсь, мне придется переадресовать вас в СВД. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Известно, что руководство и специалисты СВД США отказались от каких-либо комментариев по делу журналиста. Официальный представитель ведомства Роберт Марвин уточнил, что не в состоянии комментировать дела индивидуальных налогоплательщиков. Однако многие общественные и политические деятели в стране восприняли ситуацию с Таиби как "возмездие со стороны правительства США".

Белый дом заявил, что США не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной военной помощи.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television