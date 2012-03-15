В Венгрии отреагировали на слова Зеленского о нечестном отношении к его стране.

Вступление Украины в Европейский союз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с российским руководством, поэтому ни одна из стран-членов коллективного Брюсселя не пойдет на такой риск. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях. Иностранный политик напомнил коллеге из киевского режима о том, что региональное сообщество создавалось как мирное, поэтому нельзя требовать от его участников одобрения вхождения в состав ЕС государство, которое сейчас находится в состоянии конфликта. Он назвал такое отношение Украины нечестным.

Евросоюз был основан для того, чтобы принести мир и процветание своим странам-членам. Прием страны, которая находится в состоянии конфликта с Россией, немедленно втянет ЕС в прямое противостояние. Нечестно ожидать, что какая-либо страна-член пойдет на такой риск. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Владимир Зеленский после первого дня летнего саммита НАТО в 2025 году призвал ЕС скорее начать переговоры об интеграции. Он назвал "нечестным", что одна страна блокирует решение всего сообщества, имея в виду позицию Будапешта. Венгрия ранее заявляла, что не поддержит движение Украины в ЕС до того момента, пока та не вернет права закарпатским венграм.

Орбан ответил на нападки Зеленского в адрес Венгрии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Orbán Viktor