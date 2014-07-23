Орбан ответил на нападки Зеленского в адрес Венгрии

В Венгрии оценили слова Зеленского "о большой ошибке", которую совершает Будапешт в отношениях с Украиной.

Нападки лидера киевского режима Владимира Зеленского на Будапешт объясняются тем, что Венгрия не хочет, чтобы ее втягивали в региональный военный конфликт и ее граждане умирали за Украину. Соответствующее заявление сделал глава местного национального правительства Виктор Орбан в ответ на очередные выпады и угрозы иностранного коллеги с Банковой. Такое видеообращение политика размещено на его странице в социальных сетях.

Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью оппозиционному венгерскому интернет-изданию Valaszonline указал на то, премьер-министр Виктор Орбан совершает ошибку, когда отказывает в военной помощи ВСУ. Киевский политик угрожал опубликовать доказательства деятельности венгерской разведки на украинской территории. Глава венгерского министерства по иностранным делам Петер Сийярто назвал эти высказывания примером грубой пропаганды, с которой Будапешт сталкивается уже не первый год.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor