В Венгрии призвали Брюссель отказаться от "политики запретов".

Европейское санкционное давление разрушают Венгрию и весь регион. Соответствующее мнение высказал в эфире французского телеканала LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Иностранный политик объяснил, что материальный ущерб от политики запретов и ограничений в адрес Москвы составил для Будапешта и коллективного Брюсселя уже порядка 20 миллиардов евро за последние три года. Объем финансовых потерь для государства высокопоставленный гость назвал "значительной суммой". Виктор Орбан считает, что Евросоюз хочет разрушить суверенитет своих стран-участников, но не может справиться с разрешением возникающих внутри сообщества кризисов.

Напомним, что 7 июня Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Европейский союз использует киевский режим в качестве "щита", якобы прикрываясь идеей защиты Европы. Венгр подчеркнул, что необходимо перейти от эскалации к переговорам, режиму прекращению огня и поиску мирного существования.

Орбан: Венгрия окажет надлежащий прием Путину, если он решит посетить Будапешт.

Фото и видео: YouTube / LCI