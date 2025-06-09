В Будапеште готовы принять российского президента с рабочим визитом.

Венгрия окажет надлежащий прием российскому президенту Владимиру Путину, если тот решит посетить европейскую страну. Соответствующее мнение высказал в эфире французского телеканала LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что иностранный политик Виктор Орбан с 2022 года дважды встречался с Владимиром Путиным. Известно, что 17 октября 2023 года в ходе форума "Один пояс - один путь" в Пекине глава национального правительства Венгрии вместе с нашим президентом обсуждали ситуацию "в мире и Европе" Стороны указали на необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на украинской территории. Власти из Будапешта заверили Москву, что европейская страна заинтересована в поддержании сотрудничества с Россией. А 5 июля 2024 года Виктор Орбан приезжал в Москву. Тогда темой рабочей встречи стало урегулирование ситуации с киевским режимом и восстановление двустороннего диалога по широкому спектру вопросов.

"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России.

Фото и видео: YouTube / LCI