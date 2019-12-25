Петер Мадъяр рассказал об энергетической политике властей после ухода с должности премьер-министра Виктора Орбана.

Национальное правительство Венгрии не считает российский газ дешевым и продолжает искать другие источники для того, чтобы импортировать топливо по наиболее выгодным ценам. Соответствующее заявление делал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, выступая вечером 10 ноября в эфире местного телеканала ATV. Иностранный чиновник из Будапешта рассказал аудитории об усилиях новых властей страны по диверсификации поставок энергетических носителей. Специалист отметил, что ранее предшественники говорили о том, что поступающий с российской территории природный газ, является дешевым. Однако сейчас власти сомневаются в такой характеристике.

Все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия "дешевый российский газ" не существует. Его стоимость привязана к цене в газовом хабе TTF. Петер Мадъяр, премьер-министр Венгрии

Петер Мадьяр напомнил западникам о проекте Title Transfer Facility - виртуальной торговой платформе в Нидерландах, которая служит главным ценовым ориентиром для европейского рынка природного газа. Стоимость поставок на территорию Венгрии складывается из ряда факторов, среди которых значительную роль играют затраты на транзит ресурсов. В связи с этим государственная компания MVM будут стремиться сформировать такой энергетический баланс, который поможет обеспечить надежные поставки потребителям по максимально доступным ценам.

Мадьяр: из заявления саммита ЕС исключили слова об ускоренном приеме Украины.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar