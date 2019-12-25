Тибор Гашпар рассказал о судебном обращении против Еврокомиссии.

Решение Европейской комиссии по запрету импорта российского природного газа не должно наносить ущерб словацкой экономической системе и гражданам республики. В связи с этим официальные власти из Братиславы будут делать все возможное для решения проблемы. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал местный вице-спикер парламента Тибор Гашпар.

Словакия должна сделать все возможное, чтобы ее особое географическое и энергетическое положение учитывалось и уважалось в Брюсселе. Наша цель - добиться решения, которое не нанесет ущерба словацкой экономике и гражданам. Если Брюссель не будет готов предоставить исключение, мы должны иметь подготовленные альтернативные решения. Тибор Гашпар, вице-спикер парламента Словакии

Напомним, что в ЕС с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью остановят импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала исковое заявление в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Гашпар добавил, что министерство по экономике в Словакии говорит о необходимости диверсификации поставок, а также в настоящее время ведет переговоры о возможном сотрудничестве с другими странами.

Премьер Словакии выступил с неожиданным предложением по Украине.

Фото: Phxere.com