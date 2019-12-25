Роберт Фицо оценил возможности Украины к присоединению к ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине содействие в вопросе присоединения к Европейскому союзу. Соответствующий комментарий западный чиновник сделал в интервью для новостного агентства TASR. Эксперт добавил, что каждая страна-кандидат, которая стремится стать членов регионального сообщества, имеет право на подачу заявки. Важно выполнить требования по присоединению к ЕС.

Мы по-дружески предлагаем вам помощь — как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретенного нами в процессе вступления в Евросоюз. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Ранее Владимир Владимир Зеленский неоднократно требовал принять Украину в европейское объединение в 2027 году. При этом политические элиты из НС много раз указывали на несоответствие украинского законодательства западным стандартам.

Посольство в Словакии назвало статью о голоде на Украине в 1930-х лживой.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico