Le Parisien: двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание перед Макроном

Случай произошел во время официального визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж.

Двое гвардейцев почетного караула внезапно потеряли сознание в присутствии лидера Елисейского дворца Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление сделали французские журналисты из местного издания Le Parisien.

В эту среду, во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини, двое караульных Елисейского дворца упали в обморок рядом с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. текст публикации в иностранном СМИ

Известно, что инцидент зафиксирован в тот момент, когда к дворцу подъехала машина Пеллегрини. Тот гвардеец, который находился на ступенях, опустил саблю, пошатнулся и упал. Эмманюэль Макрон и еще несколько человек бросились к нему. Спустя пару мгновений аналогичная ситуация произошла еще с одним гвардейцем. По сведениям западного издания, обоих пострадавших эвакуировали сотрудники администрации. Их состояние сейчас неизвестно.

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Фото и видео: YouTube / DWS News