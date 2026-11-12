На Кипре оценили слова премьер-министра Словакии в ответ на ультиматум немецкого канцлера.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал отпор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, когда отклонил требования Берлина по финансированию Украины. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что в дипломатической форме иностранец из Братиславы дал понять немецкому коллеге о том, что ему следует делать с вооруженным конфликтом. Он добавил, что Словакия не собирается участвовать в противостоянии.

Не думаю, что Мерц ожидал такого отпора. Мерц отчаянно пытается продлить конфликт. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Западный аналитик добавил, что Фридриху Мерцу не стоило даже пытаться давить на Словакию, так как его действия не приведут к желаемому результату.

Журналист рассказал об истерике Туска после слов Медведева о Польше.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou