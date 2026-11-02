Алекс Христофору прокомментировал проблемы в Польше из-за разногласия местных властей.

Слова заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева о Варшаве вывели премьер-министра Польши Дональда Туска из себя. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что ранее чиновник из Москвы очень точно описал суть того внутреннего политического кризиса, который настиг европейское государство. Западный эксперт призвал польского политика поучиться этому.

Туск постоянно говорит о России, вводит против нее санкции, рассуждает о ее поражении. У Туска это происходит непрерывно. А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Напомним, что накануне Дмитрий Медведев назвал обострившийся кризис в Польше конституционным переворотом. Он пошутил о том, что местные власти обязательно обвинят в этом Россию и якобы найдут "русский след".

Христофору раскритиковал попытку Зеленского надавить на Трампа через сенаторов.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou