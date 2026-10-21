На Западе не понимают, как украинскому политику удается влиять на конгрессменов в США.

Попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского оказать давление на американского президента-республиканца Дональда Трампа через местных сенаторов выглядят безрассудно. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент раскритиковал законодателей из Конгресса США, которые связались с украинским политиком. Речь идет о том, что власти с Банковой улицы позвонили сенаторам, обругали Дональда Трампа и попросили повлиять на главу Белого дома таким образом, чтобы Вашингтон передал ВСУ еще боль ше оружия, Starlink и другое.

Удивительно. Насколько это ненормально? Будь я американским законодателем, я бы сказал ему: "Не звони мне, чтобы обсуждать моего лидера. Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы звонить мне и продвигать что-то?" Не могу поверить, что они сделали это. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

"Он взбесился". Зеленского заподозрили в подготовке к уходу с поста.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou