Лидер киевского режима Владимир Зеленский готовится покинуть свой должностной пост. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что украинский политический лидер в настоящее время демонстрирует мировой общественности неадекватное поведение из-за американо-российской сделки по дизельным поставкам топлива.

Зеленский создает свою версию событий, которая бы послужила оправданием его неизбежного краха. Он пытается свалить вину на Трампа, обвинить США в том, что они бросили Украину, хотя на самом деле это не так. <…> Таким образом Зеленский готовит почву — выстраивает нарратив для своего будущего ухода.

Алекс Христофору, эксперт из Кипра