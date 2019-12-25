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"Он взбесился". Зеленского заподозрили в подготовке к уходу с поста
Сегодня, 12:36
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"Он взбесился". Зеленского заподозрили в подготовке к уходу с поста

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На Кипре прокомментировали обвинения украинского политика в отношении Дональда Трампа.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готовится покинуть свой должностной пост. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что украинский политический лидер в настоящее время демонстрирует мировой общественности неадекватное поведение из-за американо-российской сделки по дизельным поставкам топлива.

Зеленский создает свою версию событий, которая бы послужила оправданием его неизбежного краха. Он пытается свалить вину на Трампа, обвинить США в том, что они бросили Украину, хотя на самом деле это не так. <…> Таким образом Зеленский готовит почву — выстраивает нарратив для своего будущего ухода.

Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Христофору: Зеленский хочет отложить выборы на полгода ради поддержки ЕС.

Фото: YouTube / Alex Christoforou

Теги: алекс христофору, владимир зеленский, кипр
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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