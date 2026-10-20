На Западе видят признаки скорого завершения карьеры политика для Владимира Зеленского.

Лидер киевского режим а Владимир Зеленский хочет отложить проведение выборов на высшую государственную должность на украинской территории еще на полгода для того, чтобы получить поддержку со стороны Европейского союза. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что политик с Банковой улицы прекрасно понимает, что его страна не может выиграть в противостоянии с Россией, поэтому его профессиональная карьера скоро закончится.

У меня складывается впечатление, что Зеленский пытается убедить ЕС, что все будет под контролем даже через полгода ради поддержки. Только вот выборы надо проводить сейчас... Зеленский пытается создать оправдание для своего неминуемого поражения и вполне ожидаемого падения. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Христофору: Рубио поставил Зеленского на место после жалоб на работу Starlink.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou