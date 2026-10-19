На Кипре объяснили, как руководитель Госдепа "ударил" по украинскому политику.

Американский государственный секретарь Марко Рубио поставил лидера киевского режим Владимира Зеленского на место после его жалоб на работу терминалов спутниковой связи Starlink от компании SpaceX на Украине. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что руководитель внешнеполитического ведомства США не просто так сказал о том, что политический деятель с Банковой улицы сам не понимает, о чем говорит.

Рубио своим комментарием поставил Зеленского на место. Похоже, в Белом доме пытаются дистанцироваться от Зеленского и его действий. И Маск, и администрация Трампа стараются отгородиться от происходящего на Украине. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Накануне глава Госдепа, комментируя утверждения Владимира Зеленского, заявил, что Белый дом не давал распоряжений об ограничении работы терминалов спутниковой связи Starlink на украинской земле.

В Европе сообщили Зеленскому плохие новости после удара ВС России по Киеву.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou