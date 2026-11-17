На Кипре удивлены требованием Украины провести аудит западной военной помощи.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский разбрасывается пустыми угрозами в адрес европейских стран, которые не поставляют Украине оружие. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что подобные высказывания от политика с Банковой улицы свидетельствуют об извращенной логике, в которой мир переворачивается с ног на голову. На Западе полагают, что это именно коллективный Брюссель и США должны были проводить аудит Владимира Зеленского, а не наоборот.

Зеленский заявил, что проведет аудит партнеров по коалиции <…> и решит, кто из них действительно предоставляет Украине деньги и оружие, а кто — лишь пустышка. <…> То есть он собирается провести аудит США. <…> Еще провести аудит Великобритании? А если выяснится, что Великобритания не предоставила вам деньги или оружие, то вы... То что вы предпримете? Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Христофору: Фицо дал отпор Мерцу, отклонив ультиматум по Украине.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou