Отсутствие данных от американской администрации об ударе Вооруженных сил России по Киеву стало тревожным знаком для режима Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что Белый дом таким образом мог "проучить" коллегу с Банковой улицы из-за недавних словесных перепалок. Сейчас именно такая версия распространяется в украинской прессе.
Возможно, это послание администрации Трампа и Белого дома Зеленскому и его европейским покровителям.
Алекс Христофору, эксперт из Кипра
Напомним, что пресс-служба российского министерства по обороны говорила о том, что ночью армия атаковала в Киеве цех предприятия "Палп Милл Принт". Там украинцы производили ракеты и беспилотники. Также атака осуществлялась по территории депо "Дарница". Там ремонтировались железнодорожные составы, используемые местными властями для перевозок военных грузов.
Христофору: хамство Зеленского в адрес Трампа грозит ему потерей власти.
Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou
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