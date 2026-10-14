Алекс Христофору объяснил, почему Украина вовремя не получила разведданные от Вашингтона.

Отсутствие данных от американской администрации об ударе Вооруженных сил России по Киеву стало тревожным знаком для режима Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что Белый дом таким образом мог "проучить" коллегу с Банковой улицы из-за недавних словесных перепалок. Сейчас именно такая версия распространяется в украинской прессе.

Возможно, это послание администрации Трампа и Белого дома Зеленскому и его европейским покровителям. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Напомним, что пресс-служба российского министерства по обороны говорила о том, что ночью армия атаковала в Киеве цех предприятия "Палп Милл Принт". Там украинцы производили ракеты и беспилотники. Также атака осуществлялась по территории депо "Дарница". Там ремонтировались железнодорожные составы, используемые местными властями для перевозок военных грузов.

Христофору: хамство Зеленского в адрес Трампа грозит ему потерей власти.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou