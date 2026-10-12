На Кипре рассказали, что украинский политик недостойно себя ведет в общении с союзниками.

Хамство лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес американского президента-республиканца Дональда Трампа грозит ему потерей власти. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что украинские власти не хотят признавать того, что наконец-то пришло время для нового человека на Банковой улице. Речь идет о такой личности, которая будет способна заключить мир с российским руководством.

Я не знаю кем надо быть, чтобы так открыто и нагло говорить с Трампом. Зеленский похож на актера, который понимает, что его переигрывают и могут убрать со сцены, оставив без работы и денег. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

На Кипре пошутили, что сейчас Владимир Зеленский звонит своим продюсерам и режиссерам и спрашивает, останется ли он без работы, а также то, передадут ли они его роль кому-то другому. Таким образом Алекс Христофору прокомментировал недавние звонки украинского политика европейским политическим лидерам.

В ЕС дали совет Зеленскому после жалобы на Рубио.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou