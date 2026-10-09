Алекс Христофору объяснил, что Госдеп США призывает к диалогу с Кремлем.

Жалобы лидера киевского режима Владимира Зеленского на слова американского государственного секретаря Марко Рубио могут дорого обойтись властям с Банковой улицы. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что руководитель внешнеполитического ведомства в вашингтонской администрации во многом пытался переубедить коллективный Запад в их позиции о том, что с российским руководством не следует говорить. Он также призывал коллег начать диалог с Москвой. Эти позиции могли задеть представителей украинских властей.

Рубио выступил с большой речью в акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский. Европа может проснуться ото сна, начать наконец договариваться. Это простой посыл, который приведет Зеленского в ярость. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

На Западе рассказали, что теперь будет с Украиной после усиления ударов ВС РФ.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou