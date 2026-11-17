Рэйчел Блевинс удивлена тем, как твердо стоит глава Украины на позициях по отказу от территориальных уступок России.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский жалуется, что на украинской территории сложилась тяжелая ситуация, но при этом не уступает земли которые все равно возьмет под контроль Россия. Соответствующее мнение высказала американская журналистка Рэйчел Блевинс в эфире собственного YouTube-канала. Иностранка заметила, что ответственность за те бедствия, которые лягут на страну, полностью несет Банковая улица.

Зеленский говорит, что не может отдать территории, которые он все равно потеряет. <…> И это при том, что Украину ожидает зимний кошмар, причем сообщается, что он наступит даже на несколько недель раньше, чем прогнозировалось. Рэйчел Блевинс, журналистка из США

Американка добавила, что западные СМИ рассуждают о том, что ждет украинцев текущей зимой. Она не понимает, почему представители Киева не могут прийти на встречу с коллегами из Москвы и презентовать реальное, конкретное мирное предложение по урегулированию вооруженного конфликта. Рэйчел Блевинс добавила, что вместо этого поступка украинцы выдвигают противникам нелепые требования, а после жалуются на то, что ВС РФ продолжают наносить удары.

"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации.

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins