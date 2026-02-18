Марк Слебода сообщил об угрозе, с которой приходиться мириться российским делегатам в Женеве.

Члены российской переговорной группы на территории швейцарского города Женева оказались в очень непростых условиях из-за того, что их политические оппоненты со стороны киевского режима склонны к невменяемому поведению. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью для YouTube-канала Рэйчел Блевинс. Иностранный эксперт заметил, что официальные представители украинских властей демонстрируют зачастую мировой общественности чрезвычайно недипломатическое отношение по отношению к руководителю российской делегации Владимиру Мединскому.

На одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение. А это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой <…> невменяемых киевских коллег. Вспомните, в начале 2022 года киевский режим даже убил одного из своих делегатов. <…> Суть в том, что эти люди — ненадежные переговорщики. Марк Слебода, эксперт

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins