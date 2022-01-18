Марк Слебода рассказал о преимуществах Москвы над странами НАТО в украинском кризисе.

Москва добилась критического перевеса над Западом в вопросе противовоздушной обороны, чем окончательно определила поражение киевского режима. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью для YouTube-канала Дэнни Хайфона. Западный эксперт уточнил, что в настоящее время американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отправляют на украинскую территорию систему ПВО, но русские ее ликвидируют уже спустя неделю. Иностранный аналитик добавил, что такой сценарий происходит уже на протяжении двух или трех лет. Таким образом речь идет о победе России над НАТО и Вашингтоном, так как именно Белый дом начал использовать свои системы обороны для защиты марионеточного режима, пришедшего к власти на Банковой улице.

И им это не удалось. Прямо сейчас устрашающая кампания России против инфраструктуры киевского режима <…> поставила его на грань краха из-за этого. Из-за провала противовоздушной обороны. Марк Слебода, эксперт

Специалист добавил, что успех России в сфере противовоздушной обороны определил эффективность ударов дальнобойных ракет и в целом всего продвижения по линии фронта. В частности, теперь страна обладает критически важным козырем для скорейшего сокрушения противников с Банковой улицы. В результате ВСУ не способны остановить наступление ВС РФ или дальнобойное оружие.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong