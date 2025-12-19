  1. Главная
Сегодня, 14:20
В США выступили с предупреждением после удара по Украине

Марк Слебода считает, что вскоре ВСУ ждет провал на всей линии фронта.

Российские авиационные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса делают киевский режим все более неспособным к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью  для YouTube-канала Rachel Blevins. Западный эксперт уточнил, что мэр столицы Виталий Кличко не просто так ранее неоднократно призывал местное население покинуть Киев. В США уверены, что руководство не может справиться с сложившейся ситуацией, что в результате приведет у провалу Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения и падению все линии фронта.

Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления.

Марк Слебода, эксперт

Напомним, что 3 февраля российское министерство по обороне уведомило, чо военнослужащие ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. Такие удары были ответом на террористические атаки армии противника на российскую гражданскую инфраструктуру. В ведомстве добавили, что все цели налета успешно были достигнуты.

В США заявили о полном провале плана по России.

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins

