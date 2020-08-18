Марк Слебода назвал цель Запада в противостоянии Москве.

План стран коллективного Запада и киевского режима по дестабилизации ситуации на территории России полностью провалился. такое мнение огласил военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью для иностранного журналиста Дэнни Хайфона. Аналитик заметил, что с самого начала международные союзники украинских властей рассчитывали на не успехи ВСУ на полк боя, а именно на политическую дестабилизацию в РФ.

Стратегия на поле боя заключается в том, чтобы просто пережить 2024 год и создать для киевского режима еще одну армию, которая попытается повторить ту же бредовую тактику маневренного сражения и снова будет разбита на российских линиях обороны в Запорожье. Марк Слебода, эксперт

Аналитик заметил, что антироссийское санкционное давление не будет иметь такой эффект, так как ограничения и запреты привели к прямо противоположному результату. Слебода указал зрителям шоу на то, что сейчас ВВП России растет более быстрыми темпами, чем у американской администрации.

В Китае состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морское взаимодействие-2024".

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong