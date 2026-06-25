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Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на оружие и оборону

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Премьер-министр Польши призвал страны НАТО увеличить расходы на сферу безопасности.

Оборонные расходы польского национального правительства достигли почти семи процентов от ВВП страны.  Соответствующие данные сообщил местным журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск,  выступая на пресс-конференции по результатам переговоров политических лидеров из блока E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция). Мероприятие было организовано в Берлине. Представитель Варшавы уточнил, что надеется на то, что на летнем саммите НАТО в Анкаре снова прозвучат призывы к увеличению военного потенциала регионального сообщества.

На сегодняшний день мы тратим почти 7 % ВВП на вооружение и обороную

Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что элиты Североатлантического блока на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе согласились увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП своих стран к 2035 году. 

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туск унизился перед Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny
 

Теги: ввп, военные расходы, дональд туск, польша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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