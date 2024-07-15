В ходе маневров в море экипажи кораблей проведут совместные учения по ПВО.

В Китае состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морское взаимодействие-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Церемония прошла в порту Чжаньцзян. К российским и китайским морякам обратились старшие военно-морские начальники от каждой стороны. В учениях, которые пройдут 15-17 июля, примут участие отряд кораблей в составе корветов "Громкий" и "Резкий" ТОФ и корабли ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегатов "Дали" и "Хэншуй", а также универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху". Сообщается, что в ходе маневров в море экипажи проведут совместные учения по ПВО.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотников "Зала".

Видео: Минобороны России