В дипмиссии обличили Запад в попытке навязать населению свою конъюнктуру.

Российское посольство на территории Словакии назвало лживой публикацию в местном издании Denník N, возлагающую на советскую власть ответственность за голод на Украине в 1932-1933 годах. Соответствующую реакцию на обвинения дипломаты огласили через собственный Telegram-канал.

В очередной раз вынуждены обратить внимание на лживую публикацию в словацкой газете "Денник Н" "Голод как оружие"....Отказываясь от объективной оценки исторических событий, наблюдается стремление поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку. пост от дипмиссии РФ

Специалисты указали на то, что западные публикации ради существующей конъюнктуры цинично выбрасывают как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, которые также пострадали от масштабного бедствия, связанного с нехваткой продуктов питания. Дипломаты заметили, что в реальности не было советского государственного террора, направленного якобы против любых стремлений к независимости украинских граждан.

Каким образом это происходило? Какой-то другой народ подавлял украинский в составе Советского Союза? На тот момент Украиной руководили не этнические украинцы? Или люди, исконно проживавшие на этих территориях? пост от дипмиссии РФ

Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом.

Фото: Telegram / Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku