Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом

"За" документ проголосовали 507 человек.

Европейский парламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом народа. Соответствующее постановление приняли региональные депутаты в ходе очередного пленарного заседания от 15 декабря. Мероприятие проводится в Страсбурге. Большинством голосов резолюция была одобрена на площадке ЕП. Известно, что "за" высказались 507 политиков, "против" - 12 человек, "воздержались" - еще 17 парламентариев.

Европарламент признает искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания. документ ЕП

Напомним, что одобренные представителями Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими для третьих стран, однако другие европейские институты должны прислушиваться к мнению европейских депутатов.

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами.

Фото и видео: YouTube / European Parliament