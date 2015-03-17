Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом

Европейский парламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом народа. Соответствующее постановление приняли региональные депутаты в ходе очередного пленарного заседания от 15 декабря. Мероприятие проводится в Страсбурге. Большинством голосов резолюция была одобрена на площадке ЕП. Известно, что "за" высказались 507 политиков, "против" - 12 человек, "воздержались" - еще 17 парламентариев.
Европарламент признает искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания.
документ ЕП
Напомним, что одобренные представителями Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими для третьих стран, однако другие европейские институты должны прислушиваться к мнению европейских депутатов.
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами.
Фото и видео: YouTube / European Parliament
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все