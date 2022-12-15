Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами

Роберта Метсола рассказала о подготовке пакета реформ для ЕП.

Европейский парламент пересмотрит правила отношений с третьими странами после общественного скандала, связанного с коррупционной деятельностью членов ЕП в Брюсселе. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделала глава ЕП Роберта Метсола. Она пояснила, что начинает заниматься подготовкой широкого пакета реформирования структуры парламента региона, который будет создан уже в 2023 году. В частности, речь идет о усилении роли системы защиты осведомителей о преступлениях, запрете неофициальных сообществ "дружбы", а также о переводе перечня требований и норм поведения сотрудников с представителями третьих стран.

Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе, всему, что мы поддерживаем... Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению доверия начинается уже сейчас… Роберта Метсола, глава ЕП

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Фото и видео: European Commission