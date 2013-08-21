Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от ЕС

Роберта Метсола сообщила о решении законодателей от 24 ноября.

Европейский парламент одобрил пакет новой военной поддержки Украины от Евросоюза. Соответствующее решение законодатели региона приняли на очередном пленарном заседании, организованном в Страсбурге. Сведения в собственных аккаунтах в социальных сетях распространила председатель ЕП Роберта Метсола. Она пояснила, что речь идет о 18 миллиардах евро, которые будут выделены киевскому режиму в 2023 году.

В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для Украины. Роберта Метсола, глава ЕП

Напомним, что голосование по этому пакету кредитной макрофинансовой поддержки Украины на 2023 год, ранее предложенной Еврокомиссией, прошло 24 ноября.

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Фото: European Parliament