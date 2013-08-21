Министр Италии: ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на газ

Министр по энергетической безопасности и защите окружающей среды Италии Джильберто Пикетто-Фратин рассказал о том, что ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на природный газ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе. Он выступил перед СМИ по завершению совещания стран-участниц. Они согласились не присоединяться с европейскому предложению, обозначенному руководством ЕК.
Естественно, в настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это одном блоке.
Джильберто Пикетто-Фратин, министр по энергетике Италии
Эксперт пояснил, что участники нынешнего экстренного заседания профильного Совета министров будут вести переговоры "по всему энергетическому пакету". В Италии считают, что лишь по некоторым темам можно достичь согласия и понимания.
ЕС работает над девятым пакетом санкций против России.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все