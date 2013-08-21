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Министр Италии: ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на газ

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Джильберто Пикетто-Фратин рассказал об итогах совещания в Брюсселе.

Министр по энергетической безопасности и защите окружающей среды Италии Джильберто Пикетто-Фратин рассказал о том, что ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на природный газ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе. Он выступил перед СМИ по завершению совещания стран-участниц. Они согласились не присоединяться с европейскому предложению, обозначенному руководством ЕК.

Естественно, в настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это одном блоке.

Джильберто Пикетто-Фратин, министр по энергетике Италии

Эксперт пояснил, что участники нынешнего экстренного заседания профильного Совета министров будут вести переговоры "по всему энергетическому пакету". В Италии считают, что лишь по некоторым темам можно достичь согласия и понимания.

ЕС работает над девятым пакетом санкций против России.

Фото и видео: European Commission

Теги: джильберто пикетто-фратин, еврокомиссия, евросоюз, италия, потолок цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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