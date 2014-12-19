В Петербурге задержали хирурга, подозреваемого в работе на мошенников

15 июля в полицию Кировского района Петербурга обратилась 88-летняя жительница дома №7/4 по Дачному проспекту. Пенсионерка сообщила, что днём ей поступил звонок от неизвестного лица, выдававшего себя за сотрудника спецслужбы. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, незнакомец предупредил женщину о возможной угрозе безопасности её личных средств и попросил немедленно отправить наличные курьеру для перевода на специальный защищённый счёт.
Сообщив, что доверчиво последовала инструкциям звонящего и передала курьеру крупную сумму в размере 600 тысяч рублей, жертва поняла, что столкнулась с мошенничеством.
Сотрудники полиции начали расследование инцидента, в результате которого удалось задержать предполагаемого исполнителя преступления — 48-летнего хирурга , подозреваемого в мошеннических действиях. В рамках расследования похищенные средства были возвращены, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее полиция задержала 16-летнего курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на миллион рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все