В МИД России оценили позицию ЕС по поставкам американского вооружения для ВСУ.

Поставки новых американского оружия Вооруженным силам Украины за счет денежных средств Европейского союза похожи на то, как если бы европейские политические элиты заплатили за еду умирающему человеку. Соответствующее мнение высказала в собственном Telegram-канале официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат привела слова лидера верховной дипломатии и политики безопасности Каи Каллас, которая ранее публично усомнилась в том, что поставщиком вооружений для ВСУ действительно будут США, так как на деле платить за них будут страны коллективного Брюсселя.

Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото: МИД России