В МИД РФ напомнили, что Берлин задолжал СССР со времен Второй мировой войны.

В Москве в ответ на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Кремль должен выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве возмещения убытков, предложила посчитать, кто и сколько должен России. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделилась официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она уточнила, что будет вести счет с западной интервенции периода 1918-1922 годов. Далее чиновница предложила Берлину свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление европейского региона. По словам спикера из внешнеполитического ведомства, развал Советского Союза "обошелся недешево", а западные официальные политические элиты давно признались в том, что приложили к этому руку. Мария Захарова уточнила, что у Москвы поэтому есть все основания "доставать калькулятор".

Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что после начала специальной военной операции на украинской территории страны-членоы Европейского союза и "Большой семерки" G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном денежные средства лежат на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина.

Фото: МИД России