ЕС работает над девятым пакетом санкций против России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о необходимости увеличить давление на Москву.

Глава Европейской комиссии рассказала о том, что Евросоюз в настоящее время усердно работает над девятым пакетом западных антироссийских санкций из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции с журналистами в Финляндии, где она встретилась с местным премьер-министром Санной Марин. Эксперт пояснила о том, что страны региона намерены ослабить экономическую систему РФ и не остановится до того момента, пока украинские власти "не победят".

Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что Евросоюз уже ввел восемь пакетов санкций против России с февраля 2022 года. ОГраничение было увеличено после начала специальной военной операции РФ на Украине, объявленной российским лидером Владимиром Путиным. Последний пакет санкций был утвержден в начале октября текущего года.

Глава ЕК заявила о готовности ЕС работать над установлением потолка цен на нефть из России.

Фото и видео: European Commission