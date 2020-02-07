Глава ЕК заявила о готовности ЕС работать над установлением потолка цен на нефть из России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о диверсификации энергопоставок в Евросоюзе.

Глава Европейской комиссии заявила о готовности стран Евросоюза работать над установлением потолка цен на нефть из России. Соответствующей информацией Урсула фон дер Ляйен поделилась с коллегами, выступая на саммите G20 ("Большой двадцатки"), проводимого на острове Бали в Индонезии. Иностранка приняла участие в заседании, посвященному вопросам, связанным с глобальной инфраструктурой и инвестициями. По словам чиновницы, руководство ЕС разочаровалось в российских поставках.

Мы видим буквально, что Россия вместо того, чтобы продавать газ, предпочитает его сжигать. Это ведет к снижению предложения на рынке и взлету цен. Поэтому мы поддерживаем введение потолка цен на нефть. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии добавила, что сотрудничество с ЕК будет выгодным для стран низким и среднем уровнем дохода.

ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа.

Фото и видео: YouTube / European Commission