В каких районах Петербурга в апреле выгоднее снимать "однушку"?

Piter.TV проанализировал рынок съемных квартир и выяснил, где дешевле арендовать жилье.

Не каждый прибегает к покупке жилья: например, кто-то снимает квартиру из-за ставки по ипотеке, кто-то переезжает в мегаполис ради учебы или работы, а кто-то сдает свои квадратные метры и арендует чужие, чтобы подзаработать. Причин на это может быть много, но одно остается – поиск своего временного гнездышка.

Piter.TV проанализировал рынок съемных квартир в Петербурге и выяснил, где дешевле арендовать жилье. Для исследования мы взяли "однушки", 12 районов города, в которых есть метро для более удобного перемещения: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Московский, Невский, Петроградский, Приморский, Фрунзенский и Центральный, и популярные Мурино и Кудрово в Ленобласти. Анализируемая площадь – от 30 до 40 "квадратов", в качестве платформ выбраны "Авито" и "Циан".

В каждом из районов проверяли стоимость 10 предложений, отсекая ультрадешевые и очень дорогие. Если смотреть на разброс цен на квартиры по районам на "Авито", то получается следующая картина: в Адмиралтейском районе самое бюджетное предложение – 45 тыс. рублей в месяц, самое дорогостоящее – 65 тыс. рублей. На Васильевском острове стоимость варьируется от 42 до 68 тыс. рублей, в Выборгском районе – от 30 до 45 тыс. рублей. В Калининском районе цены начинаются с 28 тыс. рублей, самая дорогостоящая арендная "однушка" – 45 тыс. рублей. В Кировском районе разрыв от 30 до 40 тыс. рублей, в Красногвардейском – от 30 до 45 тыс. рублей, в Московском – от 35 до 46 тыс. рублей. В Невском районе съемная однокомнатная квартира стоит от 30 до 45 тыс. рублей, Петроградском – от 50 до 80 тыс. рублей, Приморском – от 27 до 40 тыс. рублей, во Фрунзенском – от 30 до 48 тыс. рублей, в Центральном – от 55 до 85 тыс. рублей. В Мурино стоимость составляет 28-40 тыс. рублей, в Кудрово – 27-40 тыс. рублей.

За сколько же в среднем можно снять "однушку"? Отвечаем на вопрос и называем усредненную цену. В Адмиралтейском такая стоимость – 53,3 тыс. рублей, в Василеостровском – та же. В Выборгском районе получится снять жилье за 36,4 тыс. рублей, в Калининском – за 35,7 тыс. рублей, в Кировском – за 34,9 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры в Красногвардейском районе стоят 33,7 тыс. рублей, в Московском – 40,3 тыс. рублей, в Невском – 37 тыс. рублей, в Петроградском – 67,3 тыс. рублей. В Приморском районе выявлена цена в 35,7 тыс. рублей, во Фрунзенском – в 37,1 тыс. рублей, в Центральном – в 70 тыс. рублей, в Мурино – в 34,3 тыс. рублей, в Кудрово – в 33,7 тыс. рублей.

Так, рейтинг районов Петербурга и области по стоимости жилья на "Авито":

1. Красногвардейский и Кудрово;

2. Мурино;

3. Кировский;

4. Калининский и Приморский;

5. Выборгский;

6. Невский;

7. Фрунзенский;

8. Московский;

9. Адмиралтейский и Василеостровский;

10. Петроградский;

11. Центральный.

В Выборгском районе предложений в разы больше, поскольку добавляются территории, где сосредоточены кварталы с новостройками – поселок Парголово и Парнас. Еще много жилых комплексов в районе станции "Лесная". Та же ситуация в Московском, Невском и Приморском районах. В Петроградском районе на "Авито" под наши вводные данные (площадь и количество комнат) нашлось шесть квартир.

Как обстоят дела на "Циане"? В Адмиралтейском районе стоимость варьируется от 44 до 70 тыс. рублей, в Василеостровском – от 40 до 55 тыс. рублей, в Выборгском – от 35 до 55 тыс. рублей. Самая дешевая "однушка" среди средних значений в Калининском районе обойдется в 30 тыс. рублей, самая дорогая – в 47 тыс. рублей. В Кировском районе такие показатели: 34 и 44 тыс. рублей, в Красногвардейском – 25 и 40 тыс. рублей, в Московском – 35 и 50 тыс. рублей, в Невском – 30 и 45 тыс. рублей, в Петроградском – 45 и 130 тыс. рублей соответственно. В Приморском районе цены приравниваются к 35 и 48 тыс. рублей, во Фрунзенском – к 40 и 60 тыс. рублей, в Центральном – к 40 и 80 тыс. рублей, в Мурино – к 24 и 40 тыс. рублей, в Кудрово – к 26 и 37 тыс. рублей.

Усредненная стоимость на второй анализируемой платформе в Адмиралтейском районе – 58,4 тыс. рублей, в Василеостровском – 46,6 тыс. рублей, в Выборгском – 40,7 тыс. рублей. Жилье в Калининском районе обойдется в 38,6 тыс. рублей, в Кировском – в 38,9 тыс. рублей, в Красногвардейском – в 32,3 тыс. рублей, в Московском – в 42,3 тыс. рублей. "Однушки" в Невском районе стоят 38 тыс. рублей, в Петроградском – 75,4 тыс. рублей, в Приморском – 43 тыс. рублей. Цена однокомнатной квартиры во Фрунзенском районе – 52,2 тыс. рублей, в Центральном – 60,2 тыс. рублей, в Мурино – 31,3 тыс. рублей, в Кудрово – 32 тыс. рублей.

Рейтинг районов по стоимости аренды "однушек" на "Циане":

1. Мурино;

2. Кудрово;

3. Красногвардейский;

4. Невский;

5. Калининский;

6. Кировский;

7. Выборгский;

8. Московский;

9. Приморский;

10. Василеостровский;

11. Фрунзенский;

12. Адмиралтейский;

13. Центральный;

14. Петроградский.

Судя по анализу двух сервисов, лидеры с низкой усредненной стоимостью – Мурино, Кудрово и Красногвардейский район. В первую тройку попал и Кировский район. Дороже всего снимать "однушку" в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")