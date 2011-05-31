Мария Спиридонова раскрыла самые популярные схему обмана россиян со съемом квартир.

Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год. В комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости" управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что криминальные схемы со сдачей чужого жилья без документов, использованием фейковых фотографий в объявлениях и внесением предоплаты сейчас активно используют аферисты при обмане граждан при бронировании жилья. Дополнительно злоумышленники могут размещать объявления о сдаче жилплощади по низким ценам, а также создавать онлайн-ресурсы с несуществующими агентствами недвижимости.

Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором. Мария Спиридонова, юрист

