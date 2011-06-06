  1. Главная
Мошенники начали использовать фото покупок и геотеги для сбора личных данных
Сегодня, 8:24
С помощью этой информации злоумышленники создают индивидуальные сценарии обмана.

В МВД России рассказали о новой мошеннической схеме. Аферисты используют фото покупок и геотеги для сбора личной информации. 

С помощью этих данных злоумышленники создают индивидуальные сценарии обмана. Чтобы защититься, не публикуйте в открытом доступе фото с точным местом вашего пребывания или покупками. 

Отключите автоматическое добавление геотегов в фотографиях. Настройте конфиденциальность в соцсетях: ограничьте круг, кто может видеть ваши посты. Будьте осторожны с незнакомыми звонками, особенно если собеседник знает много личной информации. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее в МВД предупредили о мошенниках, обманывающих подростков на сервисах знакомств. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

