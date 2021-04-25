В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих подростков на сервисах знакомств

Аферисты просят отправить свою геолокацию якобы для встречи в реальной жизни.

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах знакомств, направленной на школьников. Аферисты просят отправить свою геолокацию якобы для встречи в реальной жизни.

После того, как подросток делится координатами, на телефон приходит запись с мужчиной в форме ВСУ, который заявляет, что по этой геометке будут нанесены удары ракетами и беспилотниками. Затем потерпевшему звонит поддельный работник российских спецслужб, угрожает уголовным преследованием и требует снять на видео банковские приложения родителей. Также просят найти дома ценные вещи и передать их курьеру.

Важно помнить: никогда не отправляйте геолокацию незнакомцам! Не верьте угрозам и требованию снимать личные данные. Общайтесь только в проверенных и безопасных сервисах. Если вам звонят с подозрительными просьбами – сразу сообщайте родителям или в полицию. Пресс-служба МВД России

Фото: pxhere