В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих подростков на сервисах знакомств
Сегодня, 8:32
162
В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих подростков на сервисах знакомств

Аферисты просят отправить свою геолокацию якобы для встречи в реальной жизни.

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах знакомств, направленной на школьников. Аферисты просят отправить свою геолокацию якобы для встречи в реальной жизни. 

После того, как подросток делится координатами, на телефон приходит запись с мужчиной в форме ВСУ, который заявляет, что по этой геометке будут нанесены удары ракетами и беспилотниками. Затем потерпевшему звонит поддельный работник российских спецслужб, угрожает уголовным преследованием и требует снять на видео банковские приложения родителей. Также просят найти дома ценные вещи и передать их курьеру. 

Важно помнить: никогда не отправляйте геолокацию незнакомцам! Не верьте угрозам и требованию снимать личные данные. Общайтесь только в проверенных и безопасных сервисах. Если вам звонят с подозрительными просьбами – сразу сообщайте родителям или в полицию. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники массово подменяют QR-коды на афишах и парковочных автоматах в Петербурге. 

Фото: pxhere 

